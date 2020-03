Coronavírus: Prefeitos de Almadina, Coaraci, Itajuípe e Itapitanga anunciam redução de salários.

Os prefeitos da Zona 04 que correspondem a Almadina, Coaraci, Itajuípe e Itapitanga, decidiram em comum acordo reduzirem seus próprios salários e dos cargos de confiança.

Essa atitude demonstra o comprometimento dos prefeitos com a situação de queda de arrecadação dos municípios. Esta economia é fundamental inclusive para realização de investimento na área da saúde e assistência social.

A queda do repasse do FPM afetará capacidade de liquidar a folha de pagamentos, ao cortar no próprio bolso os gestores se sacrificam ao máximo para atenuar o impacto nos setores mais vulneráveis.

As ações tratam inclusive de corte de gratificações, redução de contratos e alugueis. Os prestadores de serviço e consultorias terão contratos percentualmente reduzidos.

Estas medidas durarão enquanto perdurar a situação de crise causada pelo impacto da pandemia COVID-1. Os municípios que compõem a Zona 4 estão unindo forças diante da falta de apoio dos governos estadual e federal. (Políticos do Sul da Bahia)