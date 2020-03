Coronavírus: Número de casos confirmados no Brasil sobe para 8.

O Ministério da Saúde informou, na tarde desta quinta-feira (5), que subiu para oito o número de casos confirmados do novo coronavírus no país, além do primeiro registro de transmissão direta dentro do país. Ao todo, são seis casos registrados em São Paulo, um no Espírito Santo (que faz divisa com a Bahia, onde eram 20 casos suspeitos até essa quarta) e um no Rio de Janeiro. Estes são os primeiros casos confirmados no Rio e Espírito Santo.

Há ainda mais um caso em investigação no Distrito Federal, que já teve resultado positivo em um laboratório privado e aguarda realização de um segundo exame pela rede autorizada do Ministério da Saúde. A paciente do Distrito Federal, segundo o Uol, é uma mulher de 23 anos que esteve recentemente em viagem à Inglaterra e Suíça.