Em razão dos Coronavírus, novamente neste sábado, não haverá feira livre em Itacaré e também em Taboquinhas.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, divulgou nesta sexta-feira (27), nas redes sociais que as feiras livres tanto de Itacaré quanto Taboquinhas permanecem suspensas por tempo indeterminado. A medida tem como objetivo de prevenir, combater a proliferação do coronavirus no município e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população.