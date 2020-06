Coronavírus: Itacaré tem mais 11 curados e número sobe para 38.

Apesar dos novos casos confirmados, com clima de esperança e alegria que 38 pacientes vítimas do coronavírus no município já receberam alta médica, estão curadas da doença e já retornaram às suas atividades.

O novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que foram registrados desde o início da pandemia 283 notificações, com 94 casos confirmados, 38 curados, 53 casos ativos, sendo dois em internamento hospitalar, 3 óbitos, 172 casos descartados, 14 aguardando resultados e 266 casos em monitoramento.