Coronavírus: Itacaré suspende aulas da rede municipal por 30 dias.

A Prefeitura Municipal de Itacaré, publicou o decreto 528/2020 declarando situação de emergência em saúde pública em todo o âmbito do município de Itacaré, entre as ações previstas no decreto está a suspensão, já a partir desta quarta-feira, dia 18 de março de 2020, pelo prazo de 30 dias corridos, das atividades de classe de todas as unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Educação, bem como de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino (superior, médio, fundamental, básico, assim como creches). Também fica suspenso por 15 dias corridos, a contar de 18 de março de 2020, podendo ser prorrogado, o funcionamento do Posto dos Correios e das Serventias Judiciais do Município de Itacaré.

As escolas e colégios particulares do município também anunciaram através das redes sociais a paralisação das aulas por 30 dias obedecendo o decreto publicado pela prefeitura.

Entre elas o Colégio Batista Itacaré, que publicou o seguinte comunicado:

INFORMATIVO – COVID 19

Prezados Pais e/ou Responsáveis,



Visando a não proliferação da pandemia do Coronavírus, conforme decreto

municipal nº 528, o qual determina a suspensão das aulas em toda rede de ensino pública e privada no município de Itacaré, fica estabelecido que a partir de quarta-feira 18/03/2020 as aulas presenciais serão substituídas por atividades à distância. Em razão disso, continuaremos alinhados com as orientações das autoridades para preservar a integridade da saúde da comunidade escolar e garantir as atividades pedagógicas através dos meios digitais.

Dessa forma, solicitamos que se mantenham conectados com nossos canais de comunicação (redes sociais), Portal do Aluno COC, Instagram, Facebook, E-mail, WhatsApp, nos quais publicaremos informações atualizadas. As atividades diárias deverão ser acompanhadas no portal do Aluno ( https:// portalcoc.pearsonbr.com/ access ) e na Agenda Diária Digital disponibilizado pelo Colégio e as avaliações serão remarcadas com nova data a ser divulgada, sem ônus para os educandos.

Lembramos a todos os alunos e responsáveis que NÃO ESTAMOS DE FÉRIAS e na expectativa que essa crise seja superada o mais breve possível, recomenda-se que evite viagem e ambientes com grandes quantidades de pessoas sejam também evitados, no intuito de garantir, nesse contexto, a saúde dos nossos alunos.

No mais, o Colégio Batista pede a compreensão de toda a comunidade escolar e, oportunamente, informa que cumpriremos o calendário escolar 2020 (as alterações serão divulgadas posteriormente) e a secretária estará em funcionamento de segunda à sexta, das 08h às 17 com toda equipe administrativa atendendo prioritariamente por telefone e e-mails.

Atenciosamente,

COLÉGIO BATISTA DE ITACARÉ

Direção Geral