Coronavírus: INSS suspende atendimento nas agências até 30 de abril.

As agências do INSS em todo o Brasil ficarão fechadas a partir desta sexta-feira (20) até o dia 30 de abril. O prazo de fechamento, em decorrência da pandemia de coronavírus, pode ser estendido. De acordo com portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, um servidor de plantão, por telefone, para esclarecer eventuais dúvidas. Serão disponibilizados para os segurados os telefones das agências para que entrem em contato.

Seundo a portaria, o segurado está dispensado da necessidade de comparecer em uma agência para realizar a perícia médica presencial. Dessa forma, quem fizer requerimentos de auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoa com deficiência deve enviar o atestado médico pelo Meu INSS, aplicativo ou internet. Após o upload do atestado, o documento será recepcionado pela perícia médica, que fará as devidas verificações. O segurado que já fez o requerimento precisa apenas enviar o atestado pelo Meu INSS.