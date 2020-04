Coronavírus: Ilhéus registra 79 casos confirmados; e 03 óbitos.

Nesta segunda-feira (20), Ilhéus registra 79 casos confirmados; 227 descartados; 39 aguardando resultado do Lacen, 310 casos monitorados com isolamento domiciliar, 27 pessoas recuperadas e 03 óbitos.

“A população precisa respeitar as medidas de prevenção, pois só assim será possível bloquear a cadeia de transmissão viral. Se for necessário sair, use máscara. Mas o pedido é para que você fique em casa. A sua colaboração é importante e necessária nesse momento”.

