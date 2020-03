Coronavírus: Governador anuncia novos leitos de UTI e abertura de UPAs no interior, entre elas a de Itacaré.

Os novo equipamentos estão em Itacaré, Alagoinhas, Araci, Brumado, Catu, Conceição do Coité, Gandu, Lauro de Freitas, Ipiaú, Itamaraju, Jaguaquara, Morro do Chapéu,Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Tucano e Valença.

O governador Rui Costa anunciou hoje (23) novos leitos de UTI e a abertura de 16 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para atender a pacientes com coronavírus.

“Vamos contar com 100 UTIs instaladas no Hospital Couto Maia, parte delas montadas na área do estacionamento do Couto Maia, e outras 100, no Hospital do Subúrbio. Estamos também avaliando colocar outros leitos na Arena Fonte Nova”, afirmou Rui à TVE-BA e Rádio Educadora.

“A ideia é que as UPAs e unidade de Pronto Atendimento façam a classificação, realizem o manejo clínico, estabilizem o paciente e façam a regulação para unidades de referência secundária ou terciária”, informou o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas.

Os novo equipamentos estão em Alagoinhas, Araci, Brumado, Catu, Conceição do Coité, Gandu, Lauro de Freitas, Ipiaú, Itamaraju, Itacaré, Jaguaquara, Morro do Chapéu, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Tucano e Valença.Fonte: Metro1.