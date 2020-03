Coronavírus: Começou o bloqueio de acesso de veículos turísticos em Itacaré.

Começou na tarde desta quinta-feira (19), o bloqueio de acesso de veículos turísticos a cidade, todos veículos com documentação de outros municípios estão sendo obrigados a voltar e se direcionar para outra cidade. Essa medida se soma a outras já adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus em Itacaré.

Com a proposta de prevenir, combater a proliferação do coronavirus e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população, começou hoje a proibição da entrada de veículos turísticos, obedecendo ao decreto assinado pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, que suspendeu pelo prazo de 30 dias a entrada de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, vans, barcos e assemelhados, no município. Para garantir o cumprimento da medida, o Poder Público Municipal teve o apoio da Polícia Militar e Rodoviária Militar.

A medida levou em consideração a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e, principalmente, o dever do Poder Público Municipal de zelar pela garantia do bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes.

O prefeito Antônio de Anízio também publicou o decreto suspendendo, pelo prazo de 30 dias, a contar de zero hora do dia 20 de março, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual no município de Itacaré. Essas ações fazem parte de um conjunto de medidas que vem sendo adotadas para garantir a saúde dos itacareenses e turistas.

Apesar de não ter sido registrado nenhum caso de coronavírús, em Itacaré, como medida preventiva foi decretada situação de emergência em saúde pública em todo o âmbito do município de Itacaré, suspendendo alguns serviços, ampliando a rede de atendimento e ainda com uma série de orientações para a realização de eventos, bem como norteando o funcionamento dos bancos, correios, dos bares, restaurantes, academias e similares.