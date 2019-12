Conhecido como Bob Marley holandês, Mitchell Brunings promete agitar o Réveillon na Cabana Corais.

Mitchell Bruning está de volta ao Brasil! O cantor radicado na Holanda, que ficou conhecido ao emocionar o público cantando “Redemption Song”, de Bob Marley, na versão holandesa do ‘The Voice’ em 2013, retorna ao país para sua nova turnê.



Um dos finalistas do The Voice Holanda e eleito pela família Marley representante da voz de Bob, Mitchell Brunings se apresentará na 23ª edição do tradicional Réveillon Cabana Corais! A virada fica com o agito da banda Voz do Brasil, trazendo o melhor do sambarock, maracatu e pop + Dj Banzai nos intervalos.Ingressos limitados, garanta logo o seu!

Garanta logo seu ingresso clicando no link: https://www.sympla.com.br/reveillon-itacare—cabana-corais-2020.

Camarote Open Bar (Ingressos Limitados) 3º lote Valor R$ 260,00

água, refrigerante, cerveja, vodka, duas opções de caipifrutas, e na virada espumante, mesa de frutas, frios e salgados

Pista 3º lote Valor R$ 70,00

Na areia da Praia da Concha, possibilita apreciar os belos coqueirais da Praia, o farol onde em seu caminho é feita a queima de fogos e o palco do evento.Pista na areia, acesso a frente do palco,na pista haverá comercialização de lanches e bebidas.

cervejas Sol Premiun e Heineken. Confira todas novidades no Instagran: reveilloncabanacorais

Pontos de Vendas:

As vendas em Itacaré começam dia 26 na Cabana Corais, algumas agências de turismo da Pituba e na Loja Cores & Coisas na Passarela da Vila.