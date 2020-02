Confirmado: Tropa da Bregadeira puxará bloco Bloco Sensação.

Depois de muito suspense, Ana Baraúna organizadora do Bloco Sensação divulgou em seu perfil oficial em uma rede social, Tropa da Bregadeira como atração principal que puxará o Bloco na avenida neste ano.

O bloco Sensação completa neste carnaval 17 anos de avenida, vai desfilar pela orla com muito frevo, alegria e, principalmente, segurança para que os moradores da localidade e os visitantes possam brincar em clima de tranquilidade. A concentração para o bloco será a partir das 15 horas em frente a praça da canhão.

De acordo com a organizadora Aninha, a festa será animada pela Banda “Tropa da Bregadeira”. Quem quiser adquirir o abadá do bloco por um preço simbólico de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) deve entrar em contato pelo número 73 9 9817-7052 ou se dirigir a pontos comerciais, Farmácia Bahia (ao lado do Fórum) e vendedores ambulantes.(jornaltribunadaregiao.com.br)