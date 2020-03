Confira quem são os novos membros do Conselho Municipal de Turismo de Itacaré.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizou nesta quarta-feira (18) a a eleição e posse dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para o Biênio 2020/2022. Passam a compor o Conselho representantes do setor público e da iniciativa privada que estarão discutindo e propondo importantes ações para o fortalecimento e o desenvolvimento do turismo de Itacaré.

Criado através da Lei Nº 298, de 31 de julho de 2017, o Contur tem por objetivo principal formular e implementar a Política Municipal de Turismo, visando criar condições para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento, em bases sustentáveis, da atividade turística no município de Itacaré de forma a garantir o bem-estar de seus habitantes e turistas e o resguardo do patrimônio natural e cultural da região.

Também compete ao Conselho formular em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo e aprovar o Plano Municipal de Turismo do Município, além de sugerir regras e padrões para o exercício regular das atividades e empreendimentos turísticos no município, respeitando as normas do Ministério do Turismo e do órgão federal competente, de forma a garantir a proteção e conservação do patrimônio natural, cultural, histórico e arquitetônico, o desenvolvimento socioeconômico do município.

De acordo com a legislação, é ainda papel do Comtur dentre várias outras atribuições e ações, acompanhar a elaboração do Inventário da Oferta turística de que trata a Lei de Política Municipal de Turismo, aprovar o Inventário da Oferta Turística municipal, e opinar, previamente à aprovação pela Câmara de Vereadores, sobre quaisquer alterações no Plano Diretor Municipal que possam afetar a atividade turística no município.

Confira a relação dos novos membros eleitos, representando o Setor Privado e a Sociedade Civil Organizada com seus respectivos titulares e suplentes:

SETOR PRIVADO

1. ASSOCIAÇÃO ITACAREENSE DAS AGÊNCIAS DE TURISMO – ASSIATUR

Titular: Arnaldo Faustino dos Santos

Suplente: Carla Caio Mussolin

2. SINDICATO PATRONAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO – SPHA

Titular: Liane dos Reis

Suplente: Jocelio de Carvalho

3. ASSOCIAÇÃO DOS CABANEIROS DAS PRAIAS DE ITACARÉ – ACPI

Titular: Cristina Borges de Souza Carvalho

Suplente: Vitor Augusto Rollin

4. ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VISITANTES DE ITACARÉ – ACVI

Titular: Adriano da Conceição Lima

Suplente: Erasmo Carlos dos Santos Cruz

SOCIEDADE CIVIL

1. CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITACARÉ – CCSPI

Titular: Alberto Ribeiro da Silva Pereira

Suplente: Lorena de Souza Costa

2. ASSOCIAÇÃO RECICLA ITACARÉ

Titular: Virginia Pinheiro de Góes Carraça

Suplente: Rafael Kulb

3. LOJA MAÇÔNICA ECOLOGIA FRATERNIDADE ITACAREENSE

Titular: Luiz Paulo Herculian

Suplente: Flavio Oliveira Lima

4. ASSOCIAÇÃO DE SURF DE ITACARÉ – ASI

Titular: Luciano Marcelo Mato Grosso Barros

Suplente: Miguel Almeida dos Reis