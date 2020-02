Confira os ganhadores da votação popular do II Prêmio Destaques Itacaré.

Confira os grandes ganhadores da votação popular do II Prêmio Destaques Itacaré – 2019.

Os homenageados os Destaques Empresáriais de Itacaré e Taboquinhas, e personalidades destaques serão divulgados nós próximos dias.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no próximo dia 21 de março de 2020, a partir dás 19h30 na Quadra Poliesportiva do Colégio Manoel na Pituba, com a apresentação do apresentador Eder Ramos, em uma grande festa que reconhecerá empresas, profissionais, personalidades, autoridades e instituições que obtiveram destaque em vários seguimentos da cidade durante o ano 2019. Ao todo foram 1.150 formulários realizadas em vários bairros da cidade, por alunos selecionados da rede pública de ensino.

Com a realização da Rádio Itacaré FM e o site Itacaréurgente.com, com o apoio total da Prefeitura Municipal de Itacaré, da Agência Andrade, Câmara de Vereadores de Itacaré, IN9 Pro, Lagos Fotografia e Lajotas Design.

O evento que terá a segurança privada da Elite Segurança, e contará com a apresentação especial e a animação de Zalela e Banda.

Confira Abaixo a lista completa dos ganhadores após pesquisa de rua, no II Prêmio Destaques – Itacaré 2019.:

1) Loja Moda Feminina

Skandallô Fashion

2 ) Loja de Calçados

Macucos Calçados

3) Loja Moda Praia

Aquarela do Brasil

4) Loja Surf Wear

South to South

5) Loja Infantil

Sonho de Criança

6) Loja de Prata

Lua de Prata

7) Loja de Presentes

Marimar Presentes

8) Loja de Utilidades para o Lar

Bazar Girassol

9 ) Loja de Eletrodomésticos

Lojas Santo André

10) Loja de Materiais para Construção

Gabriela Materiais de Construção

11) Loja de Materiais Elétricos, Ferramentas e Ferragens.

Casa Henrique

12) Loja de Materiais de Pesca

Pesca Azul

13) Vidraçaria

Ideal Vidros

14) Serralheria

Kal Serralheiro

15) Bar

Favela Coffee Shop

16) Comida Delivery

Toca da Empada

17) Restaurante À la carte

Manga Rosa

18) Restaurante Self-Service Comida por Quilo

Restaurante Zé Senzala

19) Cabana de Praia

Cabana Corais

20) Hamburgueria

Na Grelha Hamburgueria

21) Pizzaria

Espaço Brasil

22) Pizza Delivery

Pizzaria Delivery Itacaré

23) Supermecado

Center Supermercados

24) Sorveteria

Show de Bola

25) Panificadora

Panificadora e Lanchonete Itacaré

26) Açougue/ Frigorífico

Frigo Show

27) Sacolão

Sacolão da Nora Ney

28) Médico (a)

Alessandra Calaça Leite

29) Laboratório

José Melo Exames Laboratoriais e Fisioterapia

30) Oficina Mecânica

Itacaré Auto Mecânica.

31) Oficina de Moto

Lucas Motos.

32) Assistência Técnica em Celulares.

L&T Celular

33) Agência de Publicidade

Agência Andrade

34) Casa Agrícola

Rural Vet Casa & Construção

35) Pet Shop /Veterinária

Rural Vet Casa & Construção

(36) Papelaria

Gel Armarinho e Papelaria

(37) Casa de Embalagem

Itacá Embalagens

(38) Agência de Passeios/Receptivo Turístico

Fertur Transporte e Turismo

(39) Instalação Antenas e Câmera de Segurança

Edy Sat

(40) Colégio Particular

Colégio Batista

(41) Chaveiro

Marcos Chaveiro

(42) Perfumaria

O Boticário

(43) Ótica

Ótica Beach

(44) Loja de Produtos Naturais

Empório Mel do Sol

(45) Climatização e Refrigeração

Climaseg

(46) Escola de Surf

Meninas do Mar Surf School

(47) Provedor de Internet

Bahia Net

(48) Loja de Informática

Giltec Informática

(49) Distribuidora de Bebidas

TC Distribuidora de Bebidas

(50) Distribuidora de Gás

Zé do Gás

(51) Peixaria

Peixaria Frutos do Mar

(52) Casa de Açaí

Itacá Açaí

(53) Agência Bancaria

Caixa

(54) Posto de Gasolina

Posto São Miguel

(55) Auto Peças

Auto Peças e Serviços Marcos Rios

(56) Motoxista

Remerson Santos de Jesus

(57) Eletricista

Zé Roberto Buti

(58) Lava Jato

Lava Jato da Passagem “Beto”

(59) Academia

Athemosphera Fitness

(60) Salão de Beleza

Meire Hair Style

(61) Estética e Beleza

Maria Flor Centro de Beleza

(62) Barbearia

Barbearia Zulu – Barber Shop

(63) Farmácia

Farmácia Bahia

(64) Clínica Odontológica

Policlin Saúde Integrada de Itacaré

(65) Clínica Médica

Clínica do Sol

(66) Contabilidade

Palafóz Contabilidade

(67) Imobiliária

Adriano Mendonça Imóveis

(68) Projetos e Construções

Bicalho e Trevisan Arquitetura e Construção

(69) Advogado

Drº Rodolfo Barros

(70) Confeitaria

Faby Artes & Bolos

(71) Taxista

Luciano Santos

(72) Movelaria

Armários & Cia

(73) Professor Destaque

Walter Fonseca (Queridão)

74) Funcionário Público Municipal Destaque

Maria Palafoz (Setor de Protocolos da Prefeitura)

(75) Antendente/Balconista Destaque

Raimundo – Farmácia Brasil

(76) Oficina de Bicicleta

Lucas Bike

(77) Vereador (Empate Técnico)

Lenoildo Ribeiro dos Santos (Canelinha)

Hamilton Soares Carriço Neto (Guri)

