Confira o resultado final da II Etapa do Circuito de Surf.

Aconteceu neste final de semana a segunda etapa do Circuito Itacareense de Surf Nova Geração que contou com a participação de mais de 60 atletas de várias cidades da região.

Essa etapa marcou o início de um novo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo atual presidente Miguel Reis que é fazer investimentos fortes nas categorias de base, possibilitar bons eventos com uma excelente premiação para que a criançada melhore cada cada vez mais seu desempenho. E pudemos perceber isto nesses dois dias de competição, onde meninos e meninas demonstraram na Praia da Tiririca (palco mundial do surf) um alto nível técnico que levou o público presente ao delírio.



O investimento na base é certeza de bons resultados, porque a intenção, claro, é descobrir novos talentos, mais antes de tudo formar cidadãos e cidadãs com valores, comprometidos com a sociedade e o bem coletivo, afirmou o novo presidente da ASI Miguel Reis, retomamos esse trabalho porque sempre foi a essência da entidade no município e já demos o ponta pé inicial com a realização desta segunda etapa, muito aguardada pelas crianças, e a expectativa aumenta ainda mais para a terceira etapa que acontecerá nos dias 29 de Fevereiro e 1° de Março, finalizou Miguel, demonstrando muita felicidade pelo êxito alcançado, vendo a satisfação dos pais, a emoção de muitas mães em ver seus filhos ali sendo inseridos de forma responsável e segura no esporte, entretanto, é o nosso papel enquanto dirigentes, nos tornando também co responsáveis na condução destas crianças, jovens e adolescentes.

Agradecemos também imensamente a toda diretoria da ASI por todo apoio, assim também a toda Comissão Técnica que conduziu o evento nestes dois dias de modo profissional, portanto é esse o nosso papel e consequentemente da Associação de Surf de Itacaré. Não podiamos deixar de agradecer a todos os parceiros Villa Barracuda, Prefeitura Municipal de Itacaré, Pesca Azul Esporte, Farol Surf, BAHIANET, Damasco Surf Shop, Suntech Protetor Solar, Shaper Ptolomeu, Clinica do Surf, Itacaré Drone, Survive Fotos, Na Grelha Hamburgueria, Manga Rosa e Loja Com que Roupa entre tantos outros que contribuíram para realização desta segunda etapa, finalizou o presidente da ASI.

Nos vemos novamente dias 11 e 12 de janeiro de 2020 na terceira etapa.

RESULTADOS:

Cat. Iniciante (Surfando para o Futuro)

1° Pedro Veiga

2° Uatuman da Paz

3° Eric Silva

4° Elias Big Z

Cat. Sub 10

1° David Bastos

2° Pedro Veiga

3° Bernardo Bicalho

4° João Gabriel

Cat. Sub 12

1° Isac Lorente

2° Bernardo Bicalho

3° Davi Bastos

4° Maria Eduarda

Cat. Sub 14

1° Rayan Fadul

2° Isac Lorente

3° Samir Medina

4° Werlison de Jesus

Cat. Feminino

1° Maria Eduarda

2° Ana Maria

3° Maitê Lima

4° Mora Colombo

Cat. Sub 16

1° Rayan Fadul

2° Gabriel Paiva

3° Gerônimo Barros

4° Haile Carvalho

#ASI30ANOS

#PROJETOSURFANDOPARAOFUTURO

#NOVAGERACAO

#ITACARESURFCITY

#ITACARENAOPARA #ITACAREDESTINOCOMPLETO

Fonte: Asi