De acordo com novo boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (04), Itacaré continua com 31 casos confirmados, sendo 09 curados, 02 óbitos.O que chama a atenção foi o grande número de exames feitos de uma só vez, no caso 37 aguardando resultado. Além de 141 casos notificados, 178 casos descartados, 226 em monitoramento.