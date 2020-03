Confira a programação do Projeto Verão Costa a Costa em Itacaré.

De acordo com a programação, neste sábado e no domingo, logo pela manhã começam as atividades esportivas. Durante o dia acontecem as oficinas, brincadeiras e estandes para visitação. E na parte da tarde, além das modalidades esportivas acontecem os shows. Na lista de atrações já confirmadas estão nomes como Filhos de Jorge e Júnior Santê, no sábado, a partir das 18 horas, e Afrodisíaco com Pierre Onasis e Os Barões, no domingo, a partir das 16 horas. O evento contará ainda com atividades de dança e shows com artistas locais.

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Bahiatursa, a parceria da Prefeitura de Itacaré e o patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. A expectativa é de reunir na cidade atletas de todo o Brasil que estarão disputando as mais diversas modalidades. A proposta é de movimentar a cidade e consolidar cada vez mais Itacaré como o município do esporte, da cultura e dos grandes eventos musicais.

E uma das novidades será o campeonato de canoagem. Organizada pela Associação Cacaueira de Canoagem, a competição contará com a participação de mais de 120 atletas e cerca de 30 dirigentes das cidades de Itacaré, Maraú, Ubatã e Ubaitaba. A disputa será no estilo velocidade, em uma prova de 200 metros, nas seguintes modalidades: cadete (atletas de 15 e 16 anos), júnior (atletas de 17 e 18 anos) e sênior (atletas entre 19 a 34 anos), tanto no masculino quanto no feminino.

E não poderia faltar o surf. A Surf City do Brasil faz na cidade a abertura do Circuito Brasileiro Júnior, com recorde de atletas (140) e também de estados (15), além do Instituto Gabriel Medina, trazendo pra Itacaré as grandes revelações do surf nacional. O evento vai acontecer na Praia da Tiririca, também nos dias 07 e 08. Já na Praia da Coroinha, orla da cidade, mais de 400 atletas de beach soccer, futevôlei, vôlei, beach tenis e diversas outras modalidades estarão disputando os títulos.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu com os representantes da Sedesb, Wilton Neves Brandão e Gustavo Miranda, para discutir todos os detalhes da etapa no município. Na oportunidade o prefeito destacou a importância do evento para a cidade como forma de valorizar o esporte, incrementar o turismo e movimentar a economia de Itacaré, além de divulgar a arte, a cultura e o artesanato do município. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (UNISPORT), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (FEBERA) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE). O projeto conta, ainda, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).