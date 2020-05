Confira a programação do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery.

A live de abertura do Festival Gastronômico vai contar com a apresentação da cantora Ronara Criola. A live e terá transmissão ao vivo a partir das 18 horas pelo Canal YouTube, @itacaretv e Facebook @seturitacare e também pela rádio web Tropical Bahia.

O Primeiro Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery começa nesta sexta-feira, dia 29 de maio, e vai até o dia 14 de junho, trazendo muitas novidades nas áreas de lanches, petiscos, pratos principais e sobremesas.E uma das inovações é a Live Cozinha Show, que todos os dias vai trazer receitas com grandes chefs, mostrando passo a passo de cada prato. A transmissão será pelo canal do Youtube @seturitacare.

A Live Cozinha Show tem o objetivo de promover a interação entre profissionais da gastronomia local e população. Para isso uma cozinha será montada no Ecoporan Hotel exclusiva para a realização das lives que receberão a presença de chefs locais que mostrarão suas habilidades e ensinarão alguns de seus truques, usando como ingredientes os produtos locais e da agricultura familiar trabalhando com o tema do Festival “Gastronomia Afetiva”.A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo.O Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery tem como proposta inovar e fortalecer os empreendedores do ramo da gastronomia para diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da COVID-19. O Festival tem o apoio do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré, SENAC, SEBRAE e propõe uma experiência diferente e saborosa para a população, em tempos de recomendação para que permaneçam em casa o máximo do tempo possível.

O secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, reforça que o momento é de inovação e a tecnologia passar a ser um alinhado nesse cenário de pandemia. “Nesse contexto, o delivery surge como uma alternativa segura e possível para a atuação direta desses estabelecimentos ajudando a manter alguns dos seus serviços”.

Confira a programação da Live Cozinha Show

Nome do Chef: Chef Jô

Nome do Prato: Galinhada.

Tema: Agricultura na gastronomia afetiva.

Data: 02/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Lelo e Chef Romário (HOTEL ECOPORAN)

Nome do Prato: Memórias de infância.

Tema: De volta às origens.

Data: 03/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Fred Zoppas (PARNASO PUB & CIA)

Nome do Prato: Costelinha Parnasiana.

Tema: On-line com os amigos.

Data: 04/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Faby Ferraz (FABY ARTES BOLOS)

Nome do Prato: Colorido Danut’s.

Tema: Divertindo as crianças.

Data: 05/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Júnior França (HAMBURGUERIA CASA 87)

Nome do Prato: Laele dog.

Tema: Valorização dos produtos locais.

Data: 09/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Ícaro Rosa (RESTAURANTE JILÓ)

Nome do Prato: Croquete de Siri.

Tema: Reaproveitamento de produtos.

Data: 10/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Leleco (EMPÓRIO BAHIA)

Nome do Prato: Camarão Ouriçado.

Tema: Do mar ao campo.

Data: 11/06

Horário: 17hs00

Nome do Chef: Chef Marly Katarina (CAFÉ COM CACAU)

Nome do Prato: Bolo com nibs.

Tema: O clima do amor.

Data: 12/06

Horário: 17hs00