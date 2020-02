Confira a programação desta segunda no Carnaval de Itacaré 2020.

O carnaval de Itacaré continua nesta segunda-feira com muito mais alegria. Hoje a festa também começa mais cedo, às 18 horas, e terá como atrações Saiddy Bamba, Guig Gueto, Ademário Coelho com o Carrossel Elétrico, Synho Ferraz e Papazonni, E na terça-feira, fechando o carnaval com chave de ouro, se apresentam Pegadeira, Levi Alvin, Ponto de Equilíbrio e Tayrone.

PROGRAMAÇÃO DOS PALCOS

Dia 24 de fevereiro (Segunda-feira)

18h00 – SAIDDY BAMBA

20h00 – GUIG GUETO

22:00 ADELMARIO COELHO (CARROSEL ELÉTRICO)

00h00 – SINHO FERRARI

02h00 – PAPAZONNI

Dia 25 de fevereiro (terça-feira)

20:00 – PEGADEIRA

22h00 – LEVI ALVIM

00h00 – PONTO DE EQUILÍBRIO

02h00 – TAYRONE