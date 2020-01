Confira a programação da grande festa de Réveillon na Orla.

O Réveillon Popular da Praia da Coroinha estarão de apresentando as bandas Parangolé, Adão Negro e Bonde do Andrezão. A realização é da Prefeitura de Itacaré, com o apoio do Governo da Bahia e Câmara de Vereadores. O evento acontecerá na virada do ano, de 31 de dezembro a 1º de janeiro, a partir das 21 horas, e vai contará ainda com o show pirotécnico para saudar a chegada de 2020.

E para garantir o clima de paz, a Polícia Militar já está realizando um trabalho de intensificação da segurança durante toda a temporada de verão, possibilitado muito mais tranquilidade para os itacareenses e turistas. E o trabalho de reforço da segurança já começou com ações estratégicas desenvolvidas pela 72ª Companhia Independente da Polícia Militar.