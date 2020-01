Confira a programação da festa do padroeiro do distrito de Água Fria 2020.

Uma festa com grandes atrações musicais, alegria e muita animação para encerrar a festa em louvor a Senhor do Bonfim, padroeiro do distrito de Água Fria. Assim será o Água Fria Fest 2020, que acontecerá nos dias 08 e 09 de fevereiro e vai contar com atrações como Kevi Jonny, Lordão, Tony Canabrava, Quarto Light e Bonde do Véi. O Água Fria Fest também faz parte das comemorações alusivas aos 288 anos de emancipação política de Itacaré.

De acordo com a programação, a festa começa no sábado, dia 08, com a apresentação das bandas Quarto Light, Tony Canabrava e Bonde do Véi. No domingo o Água Fria Fest terá como atrações a Banda Lordão e Kevin Jonny, um dos grandes sucessos do momento.

O objetivo da festa, segundo informou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, é manter a tradição do distrito de Água Fria, além de garantir a oportunidade de mais lazer e entretenimento para os moradores da região rural, da sede e também para os turistas. O evento também é uma oportunidade de realização de negócios, movimentando a economia do distrito. E para garantir mais segurança na festa, a Prefeitura de Itacaré conta com o apoio da Polícia Militar e da equipe de fiscalização que estarão adotando um esquema especial de atendimento ao cidadão durante todo o Água Fria Fest 2020.