Confira a Programação completa dos Blocos no Carnaval de Itacaré 2020.

O Carnaval de Itacaré começa oficialmente no sábado, mas desde a quinta-feira os blocos já estarão nas ruas fazendo a alegria dos foliões. De acordo com a programação, na quinta-feira, às 19 horas, o bloco As Desconcentradas abre o carnaval de Itacaré. Na sexta-feira a festa começa cedo com o Bloco da Paz, às 15hs será a vez do CarnaSocial no CRAS, às 16hs será a vez do Bloco João Gomes de Sá. Às 18 horas será a vez dos Blocos Cafajestes no Porto de Trás e Turma do Thuco tomando conta das ruas e da avenida de Itacaré. Segue abaixo a programação completa: