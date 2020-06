Confira a lista de bairros com casos confirmados da Covid-19 em Itacaré.

A prefeitura de Itacaré através da Secretaria de Saúde de Itacaré, divulgou nesta sexta-feira (12), o boletim atualizado de casos de Covid-19, e pela primeira vez divididos por bairros, distrito e zona rural.

O Bairro Santo Antônio (Bairro Novo), é o bairro com mais casos, com 15 casos, seguido pelo Centro da cidade com 11 positivos, Marimbondo 5, Bairro da Passagem com 4, Orla 2, Angelin 2, São Miguel 2, Ladeira Grande 1, Marambaia 1 e o bairro da Pituba 1, totalizando na sede em 45 casos. Já o distrito de Taboquinhas está com o bairro do Centro com 24 casos, Beira Rio com 3 e Zona Rural com 2, totalizando 29 casos de coronavírus. O Boletim revela ainda que do total de 27 curados, 19 estão em Itacaré e 08 em Taboquinhas.

O Comitê de Monitoramento informa que os municípios brasileiros estarão enfrentando nos próximos dias um dos momentos mais críticos de contaminação do coronavírus, daí a importância de todos colaborarem cumprindo o isolamento e o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscaras e álcool em gel e, que puder, que permaneça em casa.

De acordo com o comitê, desde que foi iniciada a pandemia do coronavírus a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.