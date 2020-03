Confira a lista completa dos ganhadores e homenageados do II Prêmio Destaques Itacaré.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no próximo dia 21 de março de 2020, a partir dás 19h30 na Quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba, com a apresentação do Cerimonialista Eder Ramos, em uma grande festa que premiará empresas, profissionais, personalidades, autoridades e instituições que obtiveram destaques em vários segmentos do comércio e serviços do município de Itacaré durante o ano 2019. A pesquisa foi realizada em vários bairros da cidade por alunos selecionados da rede pública e organizadores antes do carnaval.

O Prêmio Destaques é realizado pela Itacaré FM e o site Itacaré Urgente com apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré, Câmara de Vereadores de Itacaré, Agência Andrade, Lajotas Design, IN9 Pro e Lagos Fotografia.

O evento terá a segurança privada da Elite Segurança, buffet: Salgados do chef/Faby Artes & Bolos/Toca da Empada e contará com a apresentação especial de Zalela e Banda.

Confira Abaixo a lista completa dos ganhadores e homenageados do II Prêmio Destaques – Itacaré 2019:

Loja Moda Feminina

Skandallô Fashion

Loja de Calçados

Macuco Calçados

Loja Moda Praia

Aquarela do Brasil

Loja Surf Wear

South to South

Loja Infantil

Sonho de Criança

Loja de Prata

Lua de Prata

Loja de Presentes

Marimar Presentes

Loja de Eletrodomésticos

Lojas Santo André

Loja de Materiais para Construção

Gabriela Materiais de Construção

Loja de Materiais Elétricos, Ferramentas e Ferragens.

Casa Henrique

Loja de Materiais de Pesca

Pesca Azul

Vidraçaria

Ideal Vidros

Serralheria

Kal Serralheiro

Bar

Favela Coffee Shop

Restaurante À la carte

Manga Rosa

Restaurante Self-Service Comida por Quilo

Restaurante Zé Senzala

Comida Delivery

Toca da Empada

Cabana de Praia

Cabana Corais

Hamburgueria

Na Grelha Hamburgueria

Pizzaria

Espaço Brasil

Pizza Delivery

Pizzaria Delivery Itacaré

Supermercado

Center Supermercados

Sorveteria

Show de Bola

Panificadora

Panificadora e Lanchonete Itacaré

Açougue/ Frigorífico

Frigo Show

Sacolão

Sacolão da Nora Ney

Médico

Dra. Alessandra Calaça Leite

Laboratório

José Melo Exames Laboratoriais e Fisioterapia

Oficina Mecânica

Itacaré Auto Mecânica.

Oficina de Moto

Lucas Motos.

Assistência Técnica em Celulares.

L&T Celular

Referência em Marketing Turístico Digital

Agência Andrade

Casa Agrícola

Rural Vet Casa & Construção

Pet Shop e Veterinária

Rural Vet Casa & Construção

Livraria e Papelaria

Gel Armarinho e Papelaria

Casa de Embalagem

Itacá Embalagens

Agência de Passeios/Receptivo Turístico

Fertur Transporte e Turismo

Instalação de Antenas e Câmera de Segurança

Edy Sat

Colégio Particular

Colégio Batista

Chaveiro

Marcos Chaveiro

Perfumaria

O Boticário

Ótica

Ótica Beach

Produtos Naturais

Empório Mel do Sol

Climatização e Refrigeração

Climaseg

Escola de Surf

Meninas do Mar Surf School

Loja de Utilidades para o Lar

Bazar Girassol

Provedor de Internet

Bahia Net

Loja de Informática

Giltec Informática

Distribuidora de Bebidas

TC Distribuidora de Bebidas

Distribuidora de Gás

Zé do Gás

Agência Bancaria

Caixa Econômica Federal

Peixaria

Peixaria Frutos do Mar

Casa de Açaí

Itacá Açaí

Posto de Gasolina

Posto São Miguel

Auto Peças

Auto Peças e Serviços Marcos Rios

Mototaxista

Remerson Santos de Jesus

Eletricista

Zé Roberto Buti

Lava Jato

Lava Jato Passagem “Beto”

Academia

Academia Athemosphera Fitness

Salão de Beleza

Meire Hair Style

Estética e Beleza

Maria Flor Centro de Beleza

Barbearia

Barbearia Zulu – Barber Shop

Farmácia

Farmácia Bahia

Clinica Odontológica

Policlin Saúde Integrada de Itacaré

Clínica Médica

Clínica do Sol

Contabilidade

Palafóz Contabilidade

Imobiliária

Adriano Mendonça Imóveis

Projetos e Construções

Bicalho e Trevisan Arquitetura e Construção

Advogado

Drº Rodolfo Barros

Confeiteira

Faby Artes & Bolos

Taxista

Luciano Santos

Marcenaria

Armários & Cia

Professor Destaque

Walter Fonseca (Queridão)

Destaque Funcionário Público Municipal

Maria Palafoz

Destaque Antendente/Balconista

Raimundo Palafoz – Farmácia Brasil

Oficina de Bicicleta

Lucas Bike

Vereador (Empate Técnico)

Lenoildo Ribeiro dos Santos (Canelinha)

Hamilton Soares Carriço Neto (Guri)

OS HOMENAGEADOS DO PRÊMIO DESTAQUES

Destaque Evento Projeção Nacional

Réveillon N1.

Destaque Empresarial e Empreendedorismo.

ITA Lavanderia

Angela Moda Vip

Restaurante Itacarezinho

Lajotas Designer

Lotérica Veleiro da Sorte

Libernet

Flor do Sol Artes e Presentes

Açougue do Bairro

Chilli Beans – Itacaré

Pré-Moldados e Arte/Arte Mix – Concreto Usinado

S T Bezerra Estruturas e Produções Artisticas

Alan Slesinger – Vila Rosa

Marly Brito – Café com Cacau

Edgar Morbeck – Fazenda Santa Ana e Chocolate Morbeck

Destaque Empreendedorismo e Expansão Imobiliária.

Alia Empreendimentos

Carlos da Silva Viana – Carlão

Destaque Referência em Hospedagem

Txai Resort – Itacaré

Terra Boa Hotel Boutique

A Casa de Gabriella Pousada

Hotel Barracuda

Destaque Politico

Antônio Mário Damasceno (Prefeito)

Lenoildo Ribeiro dos Santos – Canelinha (Presidente da Câmara de Vereadores)

Destaque Esportivo

Luan Vidal – Campeão Baiano de Montain Bike

Jadson Machado – ( Academia de Jiu-jitsu)

Pedro Veiga – (Campeão Sul-americano de Surf Infantil)

Alexson Maia (Leleco – Escolinha Gol de Placa)

Destaque Poder Público Municipal

Júlio Oliveira (Secretaria de Turismo)

Marcos Cerqueira (Secretaria de Finanças)

Juliana Novais (Secretaria de Desenvolvimento Social)

Ed Camargo (Secretário de Comunicação)

Destaque Segurança Pública

Major PM Hosannah Rocha

Destaque Segurança Privada

Elite Segurança

Destaque Empresarial Empreendedorismo- Taboquinhas

Recau Compra de Cacau

Supermercado e Pousada Crescêncio

2 Irmãos Agrícola e Construção

Mônica Modas

Restaurante do Gaô

Destaque Cidadania.

Roberto Setúbal

Destaque Liderança Sindical – Itacaré

Liane Reis – Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré (SPHA)

Destaque Religioso e Cultural – Projeto Fé Restaurada.

Padre Ednaldo Cardoso – Graça Barbosa

Destaque Referência Mídia Digital

Itacare.com

Destaque Marketing Entretenimento Digital

Você na Onda

Destaque Cultural/ Fotografia

Maria Amália Martin

Destaque Videomaker

In9 Pro

Destaque Fotografia

Lagos Fotografias