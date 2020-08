Condutores de visitantes de Itacaré participam de capacitação Boas Práticas no combate ao convid-19.

A Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Turismo e de Saúde (Vigilância Sanitária) realizaram na última sexta-feira (07) uma capacitação para os condutores de visitantes sobre Boas Práticas no Combate ao Covid-19 e os protocolos de Segurança Sanitária para Condutores e Guias de Turismo. A capacitação foi realizada nas dependências da pousada Sítio Paraíso e contou com o apoio da Associação dos Condutores de Visitantes de Itacaré (ACVI).

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, toda a equipe da Prefeitura está empenhada no combate ao Covid-19 e o retorno da atividade turística precisa da participação de todos os segmentos do turismo, cada um fazendo a sua parte teremos uma retomada do turismo segura e responsável.

A Capacitação foi ministrado por Manoel Mattos, da equipe técnica da Vigilância Sanitária de Itacaré. Na oportunidade os condutores de visitantes tiveram acesso as informações sobre medidas de higiene e proteção contra a Covid-19 no ambiente de trabalho, Procedimentos de higiene em deslocamentos, medidas de higiene e proteção contra a Covid-19 nas residências, orientações gerais dos protocolos de segurança no guiamento de Turistas.

“A Capacitação foi dividida em duas turmas de 30 Condutores cada um e teve como objetivo a preparação dos condutores para a retomada da atividade com informações sobre o combate ao covid-19 e aplicação do protocolo de segurança.” disse Júlio Oliveira, secretário de Turismo de Itacaré.

Ao final da capacitação todos os condutores receberam uma mascará com a logomarca do Selo Turismo Seguro – Condutores Responsável, doada pela Empresária Cristina Carvalho, da Pousada Porto dos Casais.