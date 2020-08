Concluído o Plano Municipal de Saneamento Básico de Itacaré.

Representantes dos mais diversos segmentos organizados de Itacaré participaram nesta quarta-feira das discussões e apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico, construído ao longo dos anos a partir de muitos debates, consultas e audiências em várias localidades do município. Além da reunião presencial, a audiência foi transmitida ao vivo pela internet, contando com a participação da sociedade que mais uma vez contribuiu com as discussões e adequações ao plano.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, participou da audiência pública e destacou que a realização do Plano Municipal de Saneamento Básico significa um marco muito importante da sua gestão e também no desenvolvimento sustentável da cidade, poia a partir de agora serão resolvidas diversas demandas socioambientais, em especial aquelas que tratam do saneamento. “Tenho certeza de que, após a aprovação, teremos um instrumento fundamental para a captação de recursos nessa área e para garantir mais qualidade de vida para todos”, complementou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, Marcos Luedy, fez um relato das discussões e de todas as etapas da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e ressaltou o quanto é importante para a cidade na garantia de uma melhor qualidade de vida para todos. Ele explicou que o Plano Municipal de Saneamento Básico foi uma construção de vários anos, iniciado na gestão anterior do prefeito Antônio de Anízio, coordenado e acompanhado por vários secretários municipais e que teve o cuidado de ouvir cada comunidade, da sede e da zona rural para construir juntos um documento com a participação, colaboração e contribuição de todos.

O engenheiro sanitarista Leandro Leal, que coordenou o projeto, fez um relato sobre o que é, o compreende o plano e os avanços para a cidade, destacando que mais uma vez Itacaré sai na frente na garantia de uma melhor qualidade de vida para todos. Durante a audiência a comunidade, tanto a presencial quanto através da internet, apresentou sugestões e mais contribuições que serão acrescentadas ao documento final. O próximo passo será a sistematização do plano e o encaminhamento através de projeto de lei para a apreciação da Câmara de Vereadores.