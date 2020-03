Comunicado: Não haverá sessão na Câmara de Vereadores de Itacaré nesta terça (17)..

O Poder Legislativo de Itacaré comunica que nesta terça-feira (17) não haverá sessão ordinária no plenário da Câmara de Vereadores, em razão do desligamento programado do fornecimento de energia elétrica, que será temporariamente interrompido em ruas do entorno da Câmara.

O desligamento será necessário para que os técnicos da empresa realizem, com segurança, serviços de melhoramento na rede elétrica do local. A interrupção programada, excepcionalmente, poderá ser cancelada sem aviso prévio, caso as condições atmosféricas não permitam a realização dos trabalhos ou ocorra alguma situação de contingência que impossibilite as manobras para desligar a rede elétrica. Para evitar acidentes, a Coelba recomenda que eventuais reparos nas instalações elétricas internas ou em equipamentos sejam feitos com a chave geral desligada e os aparelhos retirados das tomadas mesmo durante o período da interrupção de energia, pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto.

O Vereador Lenoildo Ribeiro dos Santos, o popular Canelinha informa a toda comunidade que mesmo sem eletricidade estará atendendo normalmente como faz todos dias desde o inicio de sua gestão. Já a Sessão retornará na próxima terça-feira (24).