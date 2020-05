COMTUR de Itacaré elabora protocolos de segurança sanitárias para o setor turístico.

O Grupo de Trabalho Protocolos de Segurança Sanitária, organizado pela Prefeitura e Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo de Itacaré (COMTUR) se reuniu na última terça-feira (12), no auditório do Ecoporan Hotel, com o objetivo de elaborar a proposta de Protocolos Sanitários específicos para os meios de hospedagens e gastronomia (bares e restaurantes e similares ), visando a sua reabertura pós pandemia. Essa ação faz parte das atividades do movimento Juntos pelo Turismo e Juntos por Itacaré, que tem como objetivo a elaboração do Plano Estratégico de Retomada do Turismo de Itacaré pós Covid-19.

Entre as medidas sanitárias sugeridas pelo Grupo do COMTUR para os meios de hospedagem estão a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social, higienização de objetos, reforço na limpeza e higienização dos leitos e outros espaços, disponibilização de álcool em gel, fornecimento de EPI para colaboradores e evitar a aglomeração dos funcionários. As medidas ainda propõem outros cuidados específicos na rede hoteleira nos espaços de lazer, na área gastronômica, recepção e governança.

“Neste período de distanciamento social, a informação é o melhor instrumento no combate à transmissão do vírus. E essa construção conjunta de medidas sanitária será muito importante para a retomada do turismo de Itacaré de forma gradativa pós pandemia” disse o prefeito de Itacaré, António de Anízio.

As medidas apresentadas para o segmento de bares e restaurantes é seguir as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) e da Organização Mundial da Saúde. Evitar contaminação por vírus e bactérias e manter tudo higienizado são práticas comuns do dia-a-dia do segmento de gastronomia, mais o novo normal exigi melhorar as relações entre as pessoas. É preciso ter novas regras de convivência entre os funcionários, entre funcionários e clientes e também nas relações cliente-cliente dentro do estabelecimento. As premissas básicas que norteiam a proposta de protocolos de segurança sanitária são cinco: o distanciamento social, a higiene pessoal, a sanitização de ambientes e utensílios, a comunicação e o monitoramento.

“Um fator essencial nesse processo de reabertura do turismo é que haja confiança e segurança de quem trabalha nos estabelecimentos e do turista que nos visita de que aquele estabelecimento está preparado e seguindo as orientações de higiene e saúde.”, disse Júlio Oliveira, secretário municipal de Turismo.

Como próximo passo o grupo de trabalho irá apresentar a proposta finalizada aos membros do COMTUR, a Prefeitura Municipal de Itacaré e ao Comitê Gestor de Combate ao Covid-19. Os segmentos de transportes turísticos, agências de turismo e atrativos turísticos serão a próximas atividades que deverão se reunir para tratar dos seus protocolos de segurança sanitária.

O Grupo de Trabalho do COMTUR para tratar dos Protocolos Sanitários é composto pelo secretário de Turismo, Júlio Oliveira, Alberto Pereira (Conselho Comunitário de Segurança de Itacaré), Cristina Carvalho (Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação), Luiz Paulo (Loja Maçônica), Pablo Junot (diretor de Meio Ambiente), Andrea Palafoz (Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária), Paulo Silva (gerente do Txai Resort) e Ricardo Koschar (gerente do Ecoporan Hotel).