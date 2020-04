Comitê realiza campanha educativas nos comércios contra o coronavírus em Itacaré.

Conscientizar a todos os moradores de Itacaré, comerciantes, comerciários e consumidores quanto a importância de cada um fazer a sua parte para combater o coronavírus, além de adotar as medidas de segurança e higienização para evitar o Covid 19. Esse é trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Itacaré, através do Comitê de Monitoramento, que tem realizado visitas e ações educativas nos comércios explicando sobre quais os procedimentos necessários para combater a doença.

O trabalho está sendo desenvolvido nos supermercados, açougues, farmácias e também no comércio de ambulantes que vendem alimentos. Nos supermercados, além da obrigatoriedade do uso das máscaras, a equipe do Comitê de Monitoramento orienta quando a estocagem das mercadorias, distanciamentos, noções de higienização e ainda a atuação dos caixas e dos trabalhadores de embalagens. Os vendedores ambulantes do setor de hortifruti estão sendo orientados quanto ao uso das máscaras e a exigência desse utensílio para seus consumidores. E nas ruas a comunidade está orientando quanto a necessidade de ficar em casa e utilizar as máscaras.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o maior patrimônio é a vida de cada cidadão, daí a importância de todas essas ações para proteger a população. Ele explica que todos estão passando por momentos difíceis, principalmente o setor turístico, que é um dos principais segmentos da economia da cidade, mas todas essas medidas e orientações têm sido necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de todos. “Chegamos até aqui sem registrar nenhum caso de coronavírus. Mas só vamos continuar longe dessa doença se todos colaborarem”, complementou.

Paralelo a essas medidas educativas nos comércios e nas ruas, a Prefeitura de Itacaré está realizando a campanha Máscaras pela Vida, com a proposta de incentivar as pessoas a confeccionar, doar e usar a proteção, evitando a proliferação do coronavírus. O trabalho consiste na conscientização de toda a população, para que todos se protejam seja fazendo a sua própria máscaras ou doando também o utensílio para quem não pode fazer.