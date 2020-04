Comitê decide intensificar as ações de combate ao coronavírus em Itacaré.

O Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus em Itacaré voltou a se reunir na manhã desta quarta-feira (08) par fazer uma avaliação das ações que foram implementadas desde o início da pandemia e intensificar as medidas para evitar a proliferação do COVID 19 no município. Na reunião, adotando todas as medidas de proteção e o distanciamento necessários, o prefeito Antônio de Anízio reafirmou que as medidas de proteção colocaram Itacaré como uma referência regional no combate à doença, fazendo com que até o momento nenhum caso tenha sido confirmado no município. Mas, segundo ele, será preciso continuar com as medidas e intensificar as ações para garantir a saúde e o bem-estar da população.

Na lista de ações que serão intensificadas está a manutenção das barreiras sanitárias nas entradas do município, incluindo os distritos, não permitindo, conforme os decretos em vigor, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual, bem como o transporte individual de passageiros, a exemplo de táxis, mototáxis, vans e motoristas de aplicativos. Além disso será feita a orientação de que a comunidade não traga parentes ou amigos para a cidade, já que se trata de uma quarentena e não de férias. “Se a comunidade não colaborar com o isolamento social não vamos conseguir combater o coronavírus”, reafirmou o prefeito.

Como outra medida que será a dotada pela Prefeitura vai ser a organização das filas nos locais de maior movimento, a exemplo de supermercados, bancos e casas lotéricas, evitando aglomerações. Para isso os fiscais e guardas municipais da Prefeitura estarão atuando para organizar e orientar os estabelecimentos e as pessoas quanto as distâncias necessárias. Outra ação da Prefeitura de Itacaré será a desinfecção, de duas em duas horas, da área comercial do centro da cidade, onde ocorrem os maiores movimentos.

Mas as ações não para por aí. No encontro o Comitê de Monitoramento, formado por médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, o comandante da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Hosanah Rocha, e também do Sindicato de Hotelaria e Alimentação, ficou decidida a intensificação da campanha para o uso, confecção e doação de máscaras, como forma de proteger a todos. Outra decisão foi de que os representantes comerciais vindos de outras cidades só poderão vender para o comércio local de forma remota.

Paralelo a essas novas medidas, permanecem e vigor os decretos declarando situação de emergência em saúde pública em todo o âmbito do município, suspendendo alguns serviços, ampliando a rede de atendimento e ainda suspensão de eventos, bem como o funcionamento dos bancos, correios, dos bares, restaurantes e similares. As praias permanecem interditadas e os estabelecimentos de hospedagens, hotéis, casas de veraneio, pousadas, resorts e assemelhados estão proibidos de receberem novos turistas pelo prazo de 30 dias, a contar de 20 de março.

De acordo com o prefeito “Itacaré não está livre de receber o vírus, assim como nenhuma cidade do Brasil. “Mas o empenho de nossa equipe em se antecipar as orientações vem dando tranquilidade aos nossos munícipes. Nosso maior patrimônio são as pessoas”, assegurou o prefeito.