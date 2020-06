Comitê de Monitoramento volta a alertar para a importância do isolamento social.

Os municípios brasileiros estarão enfrentando nos próximos dias um dos momentos mais críticos de contaminação do coronavírus, daí a importância de todos colaborarem cumprindo o isolamento e o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscaras e álcool em gel e, que puder, que permaneça em casa. O alerta está sendo feito pelo Comitê de Monitoramento Contra o Coronavírus de Itacaré, que orienta o isolamento social nesse momento como uma das medidas mais eficazes para combater à proliferação da doença no município.

De acordo com o comitê, desde que foi iniciada a pandemia do coronacvírus a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.

Ainda para evitar o surgimento de novos casos, proteger a população e diminuir a proliferação do Covid 19, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, prorrogou os decretos com as medidas que determinam o toque de recolher das 21 horas até as 05 da manhã, prevê o fechamento das barreiras sanitárias e o acesso à cidade à noite e garante o funcionamento apenas dos serviços considerados essências, que são as atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

NÚMEROS – De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Itacaré possui 185 casos notificados, 44 casos positivos, 24 ativos, 02 em internamento hospitalar, 02 óbitos, 135 casos descartados, 09 aguardando resultados e 203 em monitoramento. Uma boa notícia é que desses casos, o município já apresenta 18 casos de cura, pessoas que tiveram a doença, tiveram força e fé, ficaram em isolamento social e já retornaram às suas atividades.

O prefeito Antônio de Anízio comemorou a cura desses pacientes, mas alerta a toda a comunidade que é preciso continuar com os cuidados e permanecer com o isolamento e o distanciamento social. De acordo com o prefeito, é preciso que todos se conscientizem da gravidade da situação, adotem os procedimentos de segurança necessários, usem máscaras, álcool gel e, se puderem, que fiquem em casa. “Somente assim vamos vencer essa guerra contra o coronavírus”, destacou Antônio de Anízio.