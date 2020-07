Comissão visita o TXAI e apresenta relatório de fiscalização.

O Município de Itacaré, por meio de sua Central de Informações COVID-19, recebeu uma denúncia de que o TXAI RESORT, estava recebendo clientes, por meio de fotos e vídeo. Tão logo a denúncia fora recebida, fora encaminhada para o grupo responsável e a administração, por meio do Procurador Geral do Município, requereu que fosse encaminhada ao local uma equipe de fiscalização composta por fiscal de tributos e diretoria de Vigilância Sanitária. Fora indicado pela Secretaria de Finanças o fiscal, Orlando Gomes Costa Junior, RUSSÃO. Pela Secretaria de Saúde, fora encaminhada a diretora de Vigilância Sanitária, Andréia Palafoz. Fora determinado pelo Procurador Municipal que tão logo o motorista da Fertur, chegasse a barreira este aguardasse a equipe de fiscalização, o que foi feito, quando questionado o mesmo estava com todos equipamentos de proteção individual EPI, como luvas, mascara, viseira, estava devidamente uniformizado e informou que saiu do Município de Itacaré levando uma encomenda, “peça para um veículo da empresa que estava quebrado no município de Itabuna, que tal peça fora recebida em Ilhéus por outro motorista da empresa e que foi orientado a ir até o aeroporto de Ilhéus para pegar colaborares do TXAI.

RESORTS, que estava chegando de MG”; Após os questionamentos este foi orientado que por conta de ter estado em área de risco, precisaria ser monitorado e seria colocado em quarentena, o que foi prontamente feito pelo Coordenador FELIPE, da barreira Sanitária.Após a equipe de fiscalização dirigiu-se ao TXAI RESORTS, onde foi recebida na portaria pela equipe da VIP SEGURANÇA e companhados até a recepção, onde foram recebidos pelo gerente, Sr. PAULO BARBOSA, que acompanhou nossa equipe por todo o RESORT, conforme demonstram as imagens.

Durante a fiscalização notamos que o empreendimento não está recebendo hospedes, que está fechado, passando por manutenção, que as áreas de uso comum estão isoladas e a denuncia não confere com a realidade, as pessoas que chegaram no aeroporto foram colaboradores do TXAI RESORT, que vieram para capacitação da equipe de A&B, sendo dois Cheffs de Cozinha e uma Gerente.

Após vistoria e registros fotográfico, foram prestadas informações no sentido de evitar situações futuras, com informação prévia a gestão, bem como nos foi informado pelo gerente do empreendimento, que a Sala VIP do TXAI no aeroporto de Ilhéus continua em

funcionamento bem como aproveitou a chegada dos colabores para colocar em prática os protocolos de receptivo que serão utilizados quando retornar as operações, “A melhor maneira de avaliar os protocolos, é testando em nossa própria equipe externa, aproveitamos o ensejo para testar aquilo tudo que está no papel e ver a eficácia do treinamento recebido pela nossa equipe e prestadores”, informou Paulo Barbosa.

Quando a equipe de fiscalização já estava pronta para regressar, fora solicitado pelo Gerente a Equipe da VIP que passasse por todo o empreendimento conosco a fim de que houvesse comprovação de que as operações estavam de fato todas suspensa conforme regramento municipal. O que foi feito, encerrada então a visita de fiscalização com a certeza de que recebemos mais uma denúncia falsa.

Para maior clareza firmo o relatório eletrônico e disponibilizo o relatório físico para que seja assinado pelos demais membros da equipe de fiscalização.