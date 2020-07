Comércio de Uruçuca reabre parcialmente.

A prefeitura de Uruçuca decretou a reabertura de alguns estabelecimentos comerciais do município a partir já nesta sexta-feira (3). O órgão municipal já havia decretado “lockdown” (suspensão total das atividades não essenciais) na cidade, entre os dias 11 e 15 de junho. Agora, tem início a segunda fase de reabertura gradual do comércio.

Entre os estabelecimentos autorizados a reabrir na segunda fase, estão salões de beleza; lojas de móveis e eletrodomésticos, roupas, calçados; óticas; sorveterias. Os comerciantes terão que seguir algumas medidas, como respeitar um limite no número de clientes dentro das lojas e horários de atendimento.

O município tem uma das maiores taxa de mortalidade pela Covid-19 no estado e está entre as cidades com os maiores coeficientes de incidência de casos por 100 mil habitantes, com 1.369,46. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na noite de quarta-feira (1º), 258 casos de Covid-19 foram confirmados na cidade, com 15 óbitos. *Com informações do G1