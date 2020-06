Comércio de Ubaitaba será fechado a partir da próxima segunda-feira (29).

Novo decreto da Prefeitura de Ubaitaba suspende o funcionamento do comércio não essencial de Ubaitaba por quinze dias. O decreto determina fechamento total a partir da próxima segunda-feira, 29, incluindo a feira livre. O também suspende eventos, reuniões, festas, academias, bares e demais serviços.

Ficando autorizado somente os serviços essenciais como supermercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis, clínicas médicas, laboratórios clínicos, consultório odontológico e empresas de compras de cacau. Os estabelecimentos bancários e casas lotéricas poderão funcionar, mas os serviços se restringirá a pagamentos de benefícios sociais e deverá manter o auto atendimento para os demais serviços.

As empresas como petshop que comercializam exclusivamente alimentos e medicamentos para animais, casas de ração e as que trabalham exclusivamente com produtos de limpeza e borracharias também ficaram autorizadas a funcionar.

O comércio em geral sofreu mudanças nos horários de funcionamento. Supermercados só irão funcionar até as 15h de segunda a sábado. Padarias até 20h todos os dias. Farmácias e postos de combustíveis também poderão ficar abertas todos os dias, mas em horário comercial. Clínicas e laboratórios até as 15h. As demais empresas autorizadas a funcionar ficarão abertas até as 12h de segunda a sexta. (TV Comunika)