Comércio de Itabuna permanece fechado.

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), determinou o cancelamento da reunião que aconteceria no último final de semana entre os membros da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, e que teria como assunto principal, a possibilidade de reabertura do comércio, já a partir desta segunda-feira (13). No último sábado (11) a Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna e o Sindicato do Comércio Varejista de Itabuna apresentaram um Plano de mitigação, solicitando a reabertura do comércio. Entretanto, o prefeito informou que antes de tomar a decisão, ouviria o Governador Rui Costa (PT). Enquanto não há uma informação oficial sobre reabertura, o comércio grapiúna segue fechado. Em Ilhéus, o comércio também continua fechado, sem previsão de retomada pela atual situação da Covid-19 no município.