Comércio de Buerarema é reaberto com barreira sanitária.

O comércio chamado não essencial estabelecido como tipo 1, tipo 2 e delivery voltou a funcionar no último sábado, 16 de maio em Buerarema e, para isso, a prefeitura, através do comitê de emergência, adotou medidas de prevenção à Civid-19, diminuindo desta forma o risco de contágio do Novo Coronavírus. A limitação do trânsito nas avenidas Paulo Portela e Floriano Peixoto foi uma forma de conter as aglomerações, deixando as vias públicas apenas para a circulação de pessoas. Essas vias foram interditadas, bem como suas transversais, com alguns pontos de acessos e a locação de postos de controle para entrada de transeuntes. O acesso é permitido mediante aferição da temperatura corporal, higienização das mãos, desinfecção dos membros inferiores, bem como a constatação do uso de máscaras, que na oportunidade foram distribuídas para a comunidade. Os comerciantes por sua vez, redobraram os cuidados de prevenção, colocando em práticas as orientações obtidas na capacitação ofertada pela prefeitura em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, desinfectando o ambiente com frequência, higienizando e controlando a entrada de clientes. (RBN)