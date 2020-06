Comerciantes em Ubaitaba não aceitam fechamento do comércio por 15 dias.

Após entrevista da prefeita Suka (PSB), ao radialista Jackson Cristiano informando que iria fechar novamente o comércio de Ubaitaba por mais 15 dias, a partir desta segunda-feira (29), comerciantes da cidade se mobilizaram e foram ao encontra da prefeita na prefeitura municipal para tentar reverter a decisão do executivo e encontrar uma forma de não fechar o comércio da cidade novamente. Segundo os comerciantes, os prejuízos já estão sendo grandes demais, já que com essa pandemia o comércio está fechando mais cedo e o movimento caiu muito, sem falar que logo no início da pandemia o comércio ficou fechado por mais de 15 dias, o que gerou muitas demissões de funcionários. Com o fechamento do comércio na próxima segunda-feira, só irão funcionar os serviços essenciais (farmácias, padarias, mercados e postos de combustíveis). O Decreto ainda não foi publicado pela prefeitura, e uma nova reunião com os comerciantes foi marcada para hoje a tarde na prefeitura municipal. (Redação: Ubaitaba Urgente)