Comerciantes de Ubaitaba fazem protesto após prefeitura proibir entrada dos moradores de Maraú na cidade.

Comerciantes de Ubaitaba realizaram uma carreata na manhã deste sábado (02), em protesto contra a proibição da entrada de moradores da zona rural de Maraú no município. Acontece que a Prefeitura de Ubaitaba montou uma barreira sanitária no distrito de Faisqueira e barrou a entrada dos moradores de outras cidades (relembre aqui). O objetivo da prefeita de Ubaitaba é evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), no município.

“Sabemos da importância em combater o vírus e a entrada de pessoas vindas de outras cidades, mas a prefeita Suka precisa entender que barrando a entrada dos moradores de Maraú, prejudica muito o comércio de Ubaitaba. Sem falar que eles não têm outro lugar para fazer feira e pagar suas contas”, disse um comerciante que preferiu não se identificar.

A carreata contou com a adesão de várias comerciantes e percorreu as principais ruas e avenidas de Ubaitaba em apoio aos moradores de Maraú. A prefeita Suka (PSB), vai realizar uma reunião nesta terça-feira (05), com seu Comitê de Combate ao Covid-19 (relembre aqui), para avaliar reavaliar se permite ou não a entrada de moradores de outras cidades no município. (Redação: Ubaitaba Urgente)