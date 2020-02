Começa o Carnaval de Itacaré, um dos mais animados do Brasil.

A alegria já tomou conta das ruas de Itacaré no Carnaval 2020 – Tributo aos Caretas, uma das maiores festas dos últimos anos, que vai contar com trações como Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Pirilampo, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muito mais. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e com o apoio do Governo da Bahia.

Até o dia 25 de fevereiro a alegria, paz e animação vão comandar a folia, que terá ainda a tradição dos blocos, a magia dos caretas, o Carrossel Elétrico, além de bailes, trios elétricos e muita descontração e irreverência. Pela manhã a alegria será comandada pelos trios elétricos que estarão circulando pela orla da cidade. À tarde será a vez dos blocos de trios e dos fantasiados e mascarados, que já fazem parte da tradição de Itacaré. E à noite a alegria será nos palcos, com grandes atrações locais, regionais e nacionais.

E neste neste domingo a festa segue com Bonde do Andrezão no palco 2. Às 20 horas quem comanda a folia é Patrulha do Samba no Palco 1, seguindo com JP do Caprixo, às 22 horas no palco 2, Unha Pintada à meia noite no palco 1 e logo depois, encerrando o domingo de festa se apresenta Bandana, também no Palco 1.

A segunda-feira começa no palco às 18 horas com o show da banda Guig Gueto no palco 2. Logo depois, às 19h30min se apresenta a banda Pegadeira, também no palco 2. Às 20h30min será a vez do Saiddy Bamba no palco 1 e às 22h30min se apresenta Ademário Coelho com o Carrossel Elétrico, no Palco 1. A noite terá ainda Synho Ferrari, no palco 1 e Papazonni, às 2 horas da manhã, no palco 2.

Já a terça-feira do carnaval 2020 de Itacaré começa às 20 horas no palco 1 com a banda Pirilampo. Às 22 horas se apresenta no palco 2 Levi Alvim, seguindo com Ponto de Equilíbrio, à meia noite, no palco e e Tayrone, às 2 horas da manhã, também no palco 1.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS NOS PALCOS

CARNAVAL DE ITACARÉ 2020

Dia 23 de fevereiro (domingo)

18h00 – BONDE DO ANDREZÃO – 02

20h00 – PATRULHA DO SAMBA – PALCO 01

22h00 – JP DO CAPRIXO – 02

00h00 – UNHA PINTADA – PALCO 01

02h00 – BANDANA – PALCO 01

Dia 24 de fevereiro (Segunda-feira)

18h00 – GUIG GUETO – PALCO 02

19h30 – PEGADEIRA- PALCO – Palco 02

20h30 – SAIDDY BAMBA – PALCO 01

22h30 – ADELMARIO COELHO (CARROSSEL ELÉTRICO) – PALCO 01

00h00 – SYNHO FERRARI – PALCO 01

02h00 – PAPAZONNI – PALCO 02

Dia 25 de fevereiro (terça-feira)

20:00 – BANDA PIRILAMPO – PALCO 01

22h00 – LEVI ALVIM – PALCO 02

00h00 – PONTO DE EQUILÍBRIO – PALCO 01

02h00 – TAYRONE – PALCO 01