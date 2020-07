Itacaré inicia vistoria em hotéis para reabertura do turismo.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, o Selo Turismo Seguro Itacaré visa certificar os estabelecimentos do setor turístico do município de acordo com os cumprimentos de critérios para adequação das suas instalações e procedimentos visando atender protocolos sanitários, de segurança e qualidade no atendimento. O Selo visa promover a segurança e tranquilidade dos colaboradores, visitantes e turistas, com a melhoria contínua dos serviços dos empreendimentos e dos serviços turísticos visando a retomada seguro do turismo de Itacaré.