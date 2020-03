Combate a violência contra a mulher no Projeto Costa a Costa em Itacaré.

Itacaré realizou no último final de semana uma das maiores e mais participativas etapas do Projeto Verão Costa a Costa, com direito a muitas atividades e campeonatos esportivos, campanhas educativas, shows, brincadeiras, arte e muita diversão. Mas o projeto em Itacaré também teve espaço para campanhas e reflexões importantes, como a preservação ao meio ambiente, economia de energia e de água e principalmente sobre o combate a violência contra a mulher.

Foi pensando nessa reflexão que a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e em conjunto com o Cras, realizou nos dois dias do Projeto Verão Costa a Costa uma campanha de combate a violência e a defesa do respeito às mulheres. A campanha contou com panfletagem e também debates e palestras sobre a valorização e o respeito a mulher.

O trabalho faz parte das ações desenvolvidas na unidade do Creas de Itacaré, que funciona de segunda à sexta, com uma equipe técnica de referência com psicóloga, assistente social e advogado que juntos prestam acompanhamento as pessoas que tiveram seus direitos violados, dentre eles as mulheres vítimas de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial, e moral.

E a discussão sobre o combate a violência contra a mulher foi uma das novidades da etapa do Projeto Verão Costa a Costa em Itacaré, um evento que contou com a participação de atletas e equipes das mais diversas modalidades e de vários estados brasileiros que disputaram títulos do Campeonato Brasileiro de Surf, provas de canoagem, stand up, futevôlei e beach soccer. Tudo isso com shows de grandes artistas baianos, apresentações culturais, palestras, exposições, artesanato, oficinas e ainda muita diversão em equipamentos de esportes radicais e aventuras, como a parede de escalada, full pipe, giromaster, arvorismo e bungee trampolim.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, visitou o espaço do Projeto Verão Costa a Costa, acompanhado do secretário estadual do Trabalho, Emprego e Esportes, Davidson Magalhães, da deputada Federal Alice Portugal (PCdoB) e da equipe da SUDESB. Na oportunidade, Antônio de Anízio destacou a importância do evento para a cidade como forma de valorizar o esporte, incrementar o turismo e movimentar a economia de Itacaré, além de divulgar a arte, a cultura e o artesanato do município.

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Bahiatursa, a parceria da Prefeitura de Itacaré e o patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (UNISPORT), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (FEBERA) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE). O projeto conta, ainda, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).