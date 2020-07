Com mais 50 casos de Covid-19 confirmados, Itacaré chega ao total de 293.

Através do novo Boletim Epidemiológico Coronavírus, a Secretaria de Saúde de Itacaré confirmou nesta terça-feira, 21 de julho, mais 50 casos da COVID-19.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta terça-feira (21) que mais 50 casos de coronavírus (Covid-19) foram confirmados na cidade e mais 22 pessoas curadas no município, em comparação com o último boletim divulgado. Ao todo são 220 de um total de 293 casos confirmados da doença e 68 deles ativos. Além de 542 casos notificados, 03 internados, zero aguardando resultado e 137 monitorados. Também foram descartados 265 casos e infelizmente cinco óbitos.

Na distribuição de casos por bairros, o Centro da Cidade está disparado com 55 casos, seguido pelo Bairro Novo com 44, seguido por Vila Marambaia com 22, e Passagem com 22, logo depois Pituba 17, Ladeira Grande 10, Marimbondo 8, Angelim 8, Orla 4, Porto de Trás 4, São Miguel 3, Zona Rural 3, Campo Seco 3, Baixa da Gia 2, Ribeirinha 2, Forte 1, Conchas 1, Camboinha 1, totalizando na sede em 219 casos. Já o distrito de Taboquinhas nesse novo boletim teve o Centro com 45 casos, com destaque para o Cachimbo Seco com 10 casos, Água Fria 3, Vila Maria 3, Pé da Pancada 2, Rua de Palha 1, Fojo 1, Jacutinga 1, Zona Rural com 1, Ponto Novo 1, totalizando 74 casos de coronavírus.

As festas particulares e muitas farras regadas a bebidas e churrascos, as comemorações com aglomerações, jogos coletivos e as reuniões de grupos, principalmente nos finais de semana, tem sido os principais fatores que vem contribuindo com o aumento dos casos de coronavírus em Itacaré. O alerta foi feito pelo Comitê de Monitoramento, que reafirma a importância de todos colaborarem no combate ao Covid 19, adotando as medidas de prevenção e o isolamento social. De acordo com o comitê, somente com a conscientização de todos será possível combater a doença.

DENÚNCIA – O Comitê de Monitoramento alerta ainda que essas festas particulares, comemorações e aglomerações, principalmente nos finais de semana, colocam em risco a vida de todos os itacareenses, daí a importância de toda a comunidade não somente colaborar evitando esses eventos, como também denunciar. “Com a colaboração de todos vamos vencer o coronavírus, reduzir o número de novos casos e retornar em breve à normalidade”, destacaram os membros do Comitê de Monitoramento. (Itacaré Urgente)