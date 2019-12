Com ensaio realizado em Itacaré, Isis Valverde é a estrela da Revista Vogue.

Isis Valverde é nossa! Abrindo 2020 em grande estilo, a atriz faz sua estreia como cover-star da Vogue Brasil em janeiro, com ensaio exclusivo realizado em Itacaré, na Bahia.

Aos 32 anos, a mãe de Rael [de 1 ano, fruto do seu casamento com o modelo André Resende] posou para as lentes de Mariana Maltoni, com edição de moda de Pedro Sales e beleza de Krisna Carvalho, em um dia ensolarado na paradisíaca região. A atriz subiu mais de 30 vezes no coqueiro para conquistar o clique final.

Nascida em Aiuruoca, interior de Minas Gerais, Isis saiu de casa aos 17 anos para fazer Tablado [curso de teatro] no Rio. Não passou no primeiro teste para um projeto na Globo e voltou para sua cidade natal danada da vida. Semanas depois, já mais conformada, recebeu um telefonema para outro teste: o papel da Ana do Véu, no remake de Sinhá Moça (2006). E lá se vão 12 trabalhos na TV, seis filmes e até clipe da Anitta – quem não se lembra dela bem espevitada em Essa Mina É Louca?

Hoje, está no ar com uma personagem mais densa, a Betina, uma enfermeira que sofre violência doméstica. Multifacetada, aquariana, quer abraçar o mundo. “Estou exausta. Feliz, mas exausta. Cuido de mim com exercícios – que são meu vício – e muita análise. Comecei há pouco para me conhecer melhor e, olha, recomendo, viu?”, disse em entrevista à nossa diretora de conteúdo Paula Merlo.

Para 2020, só deseja união entre as pessoas, saúde e amor para que possa continuar vivendo bem, de maneira otimista (“Mas não sou Poliana”) e um pouquinho mais de tempo para ficar com a família e em contato com a natureza. “Tenho horta e planto árvores frutíferas em casa. Como é bom colher amora do pé e ver o Rael se deliciando com elas. Sou uma mulher simples. Estou interessada em ser de verdade e não em parecer que sou.”

A Vogue Brasil de janeiro começa a chegar às bancas na sexta-feira (27.12) – garanta a sua!

Fonte: Vogue.globo.com