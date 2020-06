Durante entrevista ao radialista Jackson Cristiano na tarde desta terça-feira (23), a prefeita Suka Carneiro (PSB), confirmou o fechamento do comércio de Ubaitaba por 15 dias, com início na próxima segunda-feira (29). De acordo com a prefeita, só irão funcionar mercados, postos de combustíveis, farmácias e padarias. Ubaitaba tem até o momento 105 casos positivos de coronavírus (Covid-19), o fechamento do comércio se deu ao aumento dos casos da doença na cidade. (Redação: Ubaitaba Urgente)