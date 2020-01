Dois veículos colidiram frontalmente na tarde desta quinta-feira (23), nas proximidades da Oca di Roça na rodovia Itacaré/Ilhéus. Ainda não se sabe os motivos que levaram ao acidente, mas segundo informações no momento chovia muito. Não houve vítimas fatais. Todos envolvidos foram atendidos pelo SAMU, e uma das vítimas encaminhada ao Hospital Costa do Cacau, reclamando de fortes dores no peito.