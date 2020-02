Colégio Batista de Itacaré é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Um dos mais modernos e prestigiados colégios da região, o Colégio Batista de Itacaré será um dos patrocinadores oficiais da 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala.

Com 7 anos de prestação de serviços de Excelência na cidade, o Colégio Batista de Itacaré tem como missão contribuir para a formação do ser humano por meio da educação integrada, considerando seu desenvolvimento nas dimensões corporal, cognitiva, socioemocional e espiritual, orientada pelos valores e princípios cristãos.

O Colégio vem crescendo ano pós ano e se destacando na cidade pela qualidade do sistema de ensino, compromisso com os profissionais e alunos, honestidade e foco na busca do objetivo primário que é criar um Colégio para toda Vida, do Berçário ao Universitário.

Em 2020 foi reinaugurado em sede própria, com aproximadamente 1200 mts2, salas amplas, modernas e climatizadas, ofertando turmas do Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Universitário (EAD).

O Colégio fica na Entrada da Cidade, na Rua Alto da Boa Vista, 550 (Antigo Batalhão da Polícia Militar).

A 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, acontecerá no dia 21 de Março na Quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba, em grande festa de gala, que este ano terá apresentação musical e muitas novidades, aguardem!