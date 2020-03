Coelba participa do projeto Verão Costa a Costa em Itacaré com ações de Eficiência Energética.

O projeto Verão Costa a Costa, que vem movimentando o litoral baiano, em Itacaré. Durante os dois dias, moradores e turistas vão poder participar da programação que inclui a abertura do Circuito Brasileiro de Surf Junior, Beach Soccer, Futevôlei e Canoagem. As atividades acontecem sempre das 8h às 17h, na praia da Coroinha. Com exceção do Surf, que no sábado terá início às 7h, com as disputas nas ondas da praia da Tiririca.

O evento é gratuito e, além da programação esportiva e de lazer, terá atividades lúdicas e interativas no espaço da Coelba, e também a troca de lâmpadas antigas por novas lâmpadas de LED ( mais eficientes). O Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela ANEEL, disponibiliza um caminhão itinerante, onde as crianças participam de jogos educativos e assistem aos vídeos de Paxuá e Paramim, os indiozinhos criados por Carlinhos Brown.

Paxuá é filha de Tupinambá, referência ao povo que habitava a costa brasileira no século XVI e Paramim é um índio extraterrestre, enviado para o planeta terra para auxiliar no consumo inteligente da energia. Na Floresta Amazônica, os indiozinhos se conhecem e junto a Braúna, figura representada por Brown – que aparece como esclarecedor das questões sobre energia – aprendem sobre a importância da energia elétrica.

Para participar da troca de lâmpadas é preciso ser cliente da Coelba (residencial ou rural-residencial) ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), apresentar a conta de energia do mês anterior paga, não possuir débitos com a Coelba e entregar até 05 lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 15W). Consultar demais critérios no local.

Com número recorde de participantes já inscritos, o Circuito Brasileiro de Surf Junior, que este ano integra a programação do projeto Verão Costa a Costa, será disputado por 140 surfistas, de 12 estados, entre eles Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, competindo nas categorias Sub 18, Sub 16 e Sub14, masculino e feminino. Da Bahia, participam surfistas de sete diferentes cidades: Salvador, Praia do Forte, Lauro de Freitas, Camaçari, Itacaré, Serra Grande e Ilhéus.

O projeto conta ainda com diversas opções de entretenimento nos equipamentos de esportes radicais e aventura, a exemplo do arvorismo, escalada indoor, full pipe, giromaster e o bungee trampolim, além de shows musicais. Nesta edição, sobem ao palco do Costa a Costa Junior Santê e a banda Filhos de Jorge, no sábado, e Os Barões e Afrodisíaco, no domingo. As apresentações acontecem a partir das 15h, encerando cada dia de evento.

Desenvolvida pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) – com patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta e apoio da Bahiatursa – a iniciativa passará por oito cidades do litoral baiano. O objetivo é fomentar e promover esporte, turismo, cultura e entretenimento, e, também, gerar trabalho e renda para a população local.

O evento já passou por Ilhéus, Alcobaça e Porto Seguro e depois de Itacaré segue para Maraú (21 e 22 de março); Valença (04 e 05 de abril); Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e Salvador (25 e 26 de abril).

SERVIÇO:

O QUÊ: Projeto Verão Costa a Costa – etapa Itacaré

QUANDO: 07 e 08 de março, das 8h às 17h

ONDE: Praia da Coroinha e Praia da Tiririca (Surf) – Itacaré