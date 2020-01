Chuva provoca o cancelamento dos shows de Alok, Safadão e Psirico em Salvador.

Três shows que estavam programados para ocorrer na madrugada desta terça-feira (31), no Festival Virada Salvador, foram cancelados. Alok, Wesley Safadão e a banda Psirico não se apresentaram devido a forte chuva que começou a cair ainda no início da noite de quarta (30). A Prefeitura chegou a anunciar que as atrações seriam mantidas mesmo com os alagamentos que ocorreram na Arena Daniela Mercury, onde ocorre a festa gratuita. O grande volume de água e os resíduos espalhados no local, a exemplo de garrafas pet, chegou a deixar a frente do palco completamente alagada, mas, segundo a gestão municipal, agentes conseguiram desobstruir com rapidez, dando esperança que os shows continuassem. A chuva, contudo, não parou, e foi preciso cancelar as apresentações. Desse modo, no terceiro dia da festa, o público só pode curtir as apresentações dos cantores Igor Kannário e Gusttavo Lima, além da banda Harmonia do Samba. Em nota, a prefeitura informou que os cancelamentos ocorreram “para preservar a segurança do público e de toda a equipe envolvida na organização do evento”. “Lamentamos os transtornos causados pela forte chuva que atinge a cidade. Todos os esforços foram feitos para manter a grade do evento em respeito ao público e aos patrocinadores, mas, infelizmente, a decisão teve que ser tomada”. Apesar dos imprevistos, a prefeitura garante que a programação da noite desta terça (31) e de quarta (1º) estão mantidas.