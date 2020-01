Cesar Tralli passa férias com a família em Itacaré.

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro levaram as filhas, Rafaella e Manuella, passarem as férias de verão em Itacaré. Aproveitando o clima familiar, o pai coruja fez uma declaração para a esposa e as duas filhas em foto tirada na Passarella da Vila.

“Com minhas 3 sereias, dando um rolê em Itacaré. Bahia, amada”, escreveu o jornalista na publicação. Ele, que sempre demostra o amor que sente pela família nas redes sociais, recebeu muitos elogios na publicação. “Linda homenagem, suas três meninas são sortudas”, comentou uma internauta.

“Família linda”, elogiaram centenas de seguidores. Ticiane também aproveitou para compartilhar uma foto das filhas usando a mesma estampa de roupa. Muito fofas, não é mesmo?

As duas parecem muito felizes (Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Paisefilhos.uol.com.br/