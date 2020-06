Centro de Ilhéus lota no 1° dia de reabertura do Comércio.

A população tomou as ruas do comércio de Ilhéus durante o primeiro dia da nova fase de abertura do comércio. A partir desta quarta-feira (3) uma nova seção de atividades comerciais, inseridas na Zona Branca, estão aptas para retomar o funcionamento.

As ruas do centro da cidade ficaram completamente lotadas e alguns princípios de aglomerações chegaram a ser relatados. A prefeitura deverá monitorar o avanço dos casos do coronavírus na cidade para planejar as próximas fases da reabertura.



As atividades que retornaram hoje incluem as listadas na Zona Branca, consideradas como de baixo risco, são elas:

• Lojas de artigos esportivos e afins;

• Lojas de artigos para casa, tecidos e aviamentos;

• Joalheria e relojoaria;

• Loja de vestuário, acessórios, calçados e afins;

• Lojas de móveis e colchões;

• Agência de turismo e afins;

• Concessionárias e revendas de veículos automotores;

• Perfumaria e higiene pessoal;

• Restaurantes e lanchonetes sem consumo de bebida alcoólica no local;

• Lojas de suplementos alimentares e produtos naturais;

• Antiguidades e objetos de arte;

• Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios.

Fonte: Ilhéus24h