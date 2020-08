Centro de Canoagem de Ubaitaba será inaugurado nesta sexta-feira (28).

Nesta sexta-feira (dia 28), governador Rui Costa visita, nesta sexta-feira, 28, o município de Ubaitaba, onde, às 9h, fará a inauguração oficial do Centro de Treinamento de Canoagem de Ubaitaba. A construção do Centro de Canoagem do Município de Ubaitaba contempla garagem dos barcos, sala de musculação, refeitório, copa, despensa, área de serviço, sala da administração, sala de professores, sala de aula e deck flutuante.

Não será permitida a aglomeração de pessoas no ato oficial com a presença do governador, em respeito ao decreto estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020.